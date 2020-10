WhatsApp: ya se puedes silenciar grupos para siempre y no solo por un año

una nueva función acaba de llegar a WhatsApp en la que ya podrás silenciar a grupos enteros para siempre y no por un lapso de tiempo.

WhatsApp nos presenta nuevas actualizaciones y maneras en que podemos ayudarnos a tener una mejor experiencia dentro de la app, y una de estas cosas es poder silenciar para siempre los grupos que no queremos que nos estén llenando de mensajes y notificaciones la app todos los días a todas horas.

Antes de continuar es importante que sepas que esta función no se encuentra aún disponible para todos, pues es exclusiva (por el momento) de los usuarios que son Beta Testers. Así que si no eres uno de ellos, es posible que no puedas encontrarla aún.

Una importante opción

Es bien importante saber que podemos silenciar a los grupos para siempre ahora, pues antes solamente podíamos hacer por un lapso máximo de 1 un año, después de esto debíamos repetir el proceso y volver a silenciar el grupo que tanto nos molesta.

Y es que hay grupos en los que no se dejan c¡de compartir imagines, mensajes cortos y demás cosas que a veces resultan molestas, tales como grupos de escuelas, de trabajo o de familia, o de la naturaleza que sea.

Es por eso que para silenciar estos grupos solamente necesitas entrar al grupo que quieras silenciar para siempre y entrar a la sección de ajustes de este, la cual se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla del grupo.

Ahí mismo verás la opción de silenciar para siempre, la cual viene a reemplazar la opción de silenciar por un año como antes se debía hacer.

Cabe recordar que esta función actualmente ya se encuentra disponible pero únicamente para los usuarios que sean Beta Testers de WhatsApp, por lo que s i no eres uno de ellos, entonces tendrás que esperar a que esta se encuentre disponible para todo el público. Aún no hay una fecha para ello, pero te mantendremos informado de cualquier información que surja al respecto.