WhatsApp: ¿mi cuenta será eliminada? Así puedes saberlo

La aplicación de mensajería instantánea tiene sus políticas de uso que si se violan pueden perjudicar tu cuenta.

WhatsApp tiene una serie de castigos para aquellos usuarios que violenten sus normas dentro de la plataforma. Estas medidas pueden ser desde suspender temporalmente la cuenta, hasta eliminarla indefinidamente.

En sus blog, la compañía señala cuáles son esos motivos que infrinja las condiciones del servicio y que pueden provocar la suspensión de la cuenta.

Motivos para eliminar una cuenta por parte de WhatsApp

Las situaciones son varios y se resumen en:

Envío de mensajes no deseados

Enviar mensajes masivos o automáticos

Compartir los números de teléfono si la aprobación del otro usuario

Difundir rumores

Apología a la pedofilia

Spam religioso

Difusión de Fake News.

Usar plataformas no oficiales de WhatsApp

La plataforma señala: "Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente.

Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad".

¿Cómo descubro si mi cuenta esta siendo suspendida?

WhatsApp, dependiendo el caso te lo notificará enviando el siguiente mensaje:

"Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con Soporte para recibir ayuda."

Sin embargo, si tu cuenta es eliminada, es probable que WhatsApp no haga ningún aviso previo, pero deja disponible un correo electrónico para que puedas exponer tu situación, en el caso de que sientas que la suspensión es injusta.