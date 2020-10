WhatsApp vs iMessage: 5 diferencia entre ambas aplicaciones de mensajería instantánea

Aunque ambas son buenas plataformas para comunicarse, es evidente que cada una trae ventajas sobre la otra.

Hoy en día existen diferentes aplicaciones de mensajería, unas más populares que otras, como lo es WhatsApp, la más usada en el mundo, y por otro lado, está iMessage de Apple.

Si bien WhatsApp y iMessage cumplen con un mismo propósito que es poder comunicarse en tiempo real, es evidente que entre ambas existen sus diferencias y aquí te explicamos esos detalles.

Diferencias

Videollamadas y accesibilidad

Una de las grandes diferencias entre ambas aplicaciones y que pone por delante a WhatsApp, es que con esta plataforma puedes realizar videollamadas o llamadas de voz, cosa que no se puede hacer con iMessage a menos que instales otra app como es FaceTime.

No obstante, eso no es un preocupación para los usuarios que tienen iPhone, pero al mismo tiempo es un problema para la evaluación general de la app que no está disponible para Android.

Seguridad

En cuanto a seguridad, sobre este tema WhatsApp siempre ha dejado mucho que desear. Aunque es la más popular entre las aplicaciones de mensajería, esta se encuentra muy lejos de ser la más segura.

Con respecto a iMessage, en este caso la aplicación de fábrica de iPhone toma ventaja.

Una de las principales características de iMessage es su gran sistema de seguridad debido al cifrado de mensajes que este posee. Por su parte, las fallas de seguridad han quedado en evidencia en varias oportunidades.

WhatsApp confirmó seis fallos de seguridad que comprometieron nuestras conversaciones Facebook lanzó un nuevo portal sobre seguridad de WhatsApp, en el que se informará sobre los problemas de seguridad que surjan en la red de mensajería.

Personalización

Otro aspecto en el que iMessage toma ventaja es en el diseño de su interfaz. WhatsApp siempre ha sido un poco pobre en este punto, y aunque con el tiempo Facebook lo ha mejorado, otras aplicaciones y en este caso iMessage, están por delante, con una apariencia mucho más atractiva

Además que toma ventaja también en cuanto a funcionalidad en general.

Emoji

En ambas pueden usarse los emoji, pero al momento de enviarlas, tal vez parezca ser menos complicado con WhatsApp. Además, permite enviar muchos otros efectos y contenido multimedia como Stickers que lo hace mucho más dinámico.

iPhone: recordamos cuando hackers lograron vulnerar un iOS enviando un simple mensaje de texto Resulta que iMessage para iOS es bastante vulnerable y los hackers pueden romper la seguridad de cualquier iPhone con un mensaje de texto a través de la app.

Eliminar mensajes

En cuanto a la eliminación de mensajes, WhatsApp ofrece más variantes que iMessage. Con la app de iPhone, solo puedes eliminar los mensajes de tu móvil, mientras que en WhatsApp puedes eliminarlos de tu celular y del otro usuario.