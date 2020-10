WhatsApp: 15 emojis que haz usado mal todo este tiempo, su significado te sorprenderá

Si entras a WhatsApp y no sabes para qué sirven algunos Emojis, aquí te diremos el significado de 15 de ellos que tal vez no conocías.

Los emojis nos sirven para comunicarnos a través de nuestros celulares, ya sea por WhatsApp, Messenger o aplicaciones similares. Es por eso que saber usarlos es algo esencial. Y es que todos podemos ponerlos en nuestros textos pero no siempre sabemos qué significan.

Es por eso que te diremos aquí el significado de 15 emojis que tal vez no conocías.

Cara al revés 🙃

Se usa para demostrar que lo estás diciendo no se dice en serio. Básicamente para demostrar que acabas de decir un chiste o una tontería.

Cara con mascarilla 😷

Se usa mucho hoy en día para promover el uso del cubrebocas, pero originalmente era usado para dar a entender que estás enfermo.

Cara con estrellas en los ojos 🤩

Con este emoji se demuestra entusiasmo o emoción hacía una situación o el estreno de algo que te parece maravilloso, también se puede usar cuando compras algo algo nuevo o te presumen algo que te encanta también a ti.

Cara que se cubre la boca 🤭

Este sirve sirve para dar entender a alguien que sabes que está mintiendo y que te estás aguantando las ganas de desmentirlo.

Cara decepcionada sudando 😥

Se puede usar para dar entender que lograste salir de una situación muy estresante pero no del todo bien. Como haber renunciado a un trabajo que no te gustaba pero estar preocupado por no tener una segunda opción.

Cara de beso sin corazón 😗

Este es un beso que se manda entre familiares y amigos, es como cuando saludas a alguien de beso en la mejilla.

Cara alocada 🤪

Se usa cuando te sientes especialmente bromista o cuando acabas de decir un chiste muy subido de tono y esperas que los demás lo noten.

Cara sin boca 😶

Este emoji nos dice que quien lo usa no puede hablar de un tema en especial, ya sea porque es un secreto o porque no está autorizado para hacerlo.

Cara guiñando y con lengua 😜

Si hiciste un chiste un poco bobo pero inocente o si estás tratando de coquetear con alguien, este es el emoji que buscas.

Cara con un monóculo 🧐

Este nos puede decir que estamos sospechando de algo que se dijo en la conversación, ya sea porque creemos que es falso o porque tiene una doble intención, como cuando alguien te habla después de mucho tiempo para pedirte un favor.

Cara con lentes 🤓

Representa al estereotípico nerd que se puede encontrar en series y películas. Se usa para demostrar que lo se acaba de decir es demasiado “nerd” en cuanto a temas de conversación se refiere.

Cara con lentes oscuros 😎

Se usa más que nada para dar a entender que eres muy genial y que te sientes orgulloso de lo que acabas de hacer o de decir.

Cara con aureola 😇

Se supone que es para usarse con buenas acciones que se acaban de hacer, pero casi siempre es usado para acompañar malas acciones o actos de venganza. Nunca confíes en alguien que use este emoji.

Cara de póker 😐

Se usa cuando te quedas sin palabras y no sabes cómo reaccionar ante lo que te dijeron. Tal vez porque te confesaron algo inesperado o incómodo.

Cara consternada 😖

Este emoji nos deja decir que no podemos creer lo que acaba de ocurrir y que estamos al límite de lo que es humanamente posible soportar. Básicamente es para decir que ya no puedes más con la situación actual.