Virgin Galactic busca un supervisor de vuelo y lo publicó en Twitter ¿Te animas a la aventura espacial?

Virgin Galactic es una empresa que pretende ofrecer turismo espacial en el futuro. En primer lugar serán a través de vuelos suborbitales para los que ya tiene su nave preparada. Más adelante harán viajes tripulados sobre la órbita del planeta y finalmente quiere llevar turistas hasta la Estación Espacial Internacional o quizás la Luna. De hecho esta empresa se encuentra en las consideraciones de la NASA para que le preste servicios. Ellos están buscando un supervisor de vuelo, lo publicaron en su Twitter y estas son las aptitudes que debes tener. ¿Estás capacitado?

"¿Quieres ayudarnos a abrir el espacio para siempre? Estamos contratando un supervisor de END", se lee en parte del mensaje que publicaron en su Twitter oficial. "Esta función es responsable de la supervisión, el liderazgo y las asignaciones relacionadas con el equipo de END y los compañeros de equipo asociados", añadieron.

Want to help us open space for good? We’re hiring an NDT Supervisor. This role is responsible for the oversight, leadership, and assignments regarding the NDT Team and associated teammates. Read the full job description here; https://t.co/yDEG2WVbhz pic.twitter.com/Pag1LFdvuQ

— Virgin Galactic (@virgingalactic) October 2, 2020