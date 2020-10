Dragon Ball Super: la transformación Ultra Instinto de Goku fue un secreto "bien guardado" de Akira Toriyama

El último Ultra Instinto dominado de Goku fue obra de Akira Toriyama sin la consulta del equipo que participa en la cración de Dragon Ball Super.

Desde el regreso del anime más famoso en América Latina, Dragon Ball Super, Toyotaro comenzó a trabajar como el dibujante principal del manga y serie animada. Todo tenía que pasar bajo su diseño y creación. Sin embargo, como de costumbre, Akira Toriyama tiene la última palabra. Tanto así que la más reciente transformación de Goku fue un "secreto bien guardado". Ni siquiera los editores conocían de la apariencia que obtuvo el héroe saiyajin con el Ultra Instinto dominado.

En la última fase del arco que tiene como protagonista a Moro, Goku alcanza un nivel impresionante. Se trata de una técnica que se llama Miggate No Gokui (Ultra Instinto). Esta misma fue capaz de utilizarla en el Torneo de Poder, pero no la dominó. La técnica consiste en alcanzar un nivel de concentración en el que el cuerpo se mueve por instinto. La mente no actúa, nada de pensar antes de ejecutar. Es quedarse lo más sereno posible hasta que el cuerpo por sí solo haga sus movimientos.

Apariencia del Ultra Instinto

En la primera oportunidad que se vio, Goku no sufrió muchos cambios en su apariencia. Simplemente apareció un aura con un brillo blanco y pequeños destellos de luz en su cabello. Todo sin cambiar de forma. Sin embargo en ese momento no la había dominado.

Entonces, para el más reciente capítulo del manga, aparece con un cambio de apariencia tras dominar la técnica. Pero era algo que fue decisión de Akira Toriyama y que no lo compartió con nadie, dijo un editor, según Hobby Consolas.

En el Ultra Instinto final Goku luce con el cabello totalmente plateado y su expresión facial es más rígida. Todo obra y arte del autor principal del famoso manga y anime, a nivel mundial. Sin participación del resto del equipo que trabaja en Dragon Ball Super.