Twitter: ¿Ya no se puede hacer retweet? Esta es la nueva regla que mantiene a muchos extrañados

Muchos usuarios escribieron, con sorpresa, los problemas que estaban teniendo para hacer retweets a los tweets de su preferencia y que solo se podían hacer pero con comentario.

Este inconveniente se presentó primero en su versión de escritorio, luego en los móviles, generando confusiones en muchos usuarios que esperaban una explicación por parte de Twitter.

Esa respuesta llegó y la red social explicó que se trata de un nuevo mecanismo que estará vigente hasta el 3 de noviembre, día que se realicen las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Las intenciones de Twitter pasa porque las personas reflexionen sobre lo que están compartiendo y aprovechen la oportunidad para dar su opinión.

Ahora cuando un usuario pulse el ícono de retweet le aparecerá automáticamente la opción de citar directamente. No obstante, si la persona no desea añadir un comentario, puede dejar el espacio en blanco y la plataforma lo tomará como un retweet normal si pulsa publicar.

Hey everyone, we made a temporary change to the Retweet function.

When you hit the Retweet button, you can either add a comment to Quote Tweet or leave it blank and hit the Retweet button. pic.twitter.com/SkkoqAqXsV

— Twitter (@Twitter) October 21, 2020