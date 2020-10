Twitter: así funciona Birdwatch, la nueva herramienta para combatir la desinformación

A estas alturas de la pandemia global y con la cercanía de procesos electorales en Estados Unidos, México y buena parte de América Latina podemos llegar a una firme conclusión: Twitter se ha vuelto prácticamente insoportable.

La red social es un excelente punto de partido para seguir tendencias conforme nacen pero también se ha convertido en un enjambre denso donde la desinformación y las noticias falsas circulan cada vez con mayor fuerza.

Esto ha llevado a que el equipo detrás de Twitter trabaje de manera constante en la búsqueda de nuevas funciones para volver atractivo el sitio, o hasta alternativas para combatir esa marea de las noticias falsas.

Es justo así bajo tal perspectiva que habría nacido Birdwatch, una curiosa herramienta que ayudaría a marcar y denunciar colectivamente publicaciones de dudosa veracidad.

La función habría sido liberada de manera parcial para algunos usuarios y fue dada a conocer masivamente por Matt Navarra, quien fue editor de The Next Web:

MORE INFO about Twitter’s ‘Birdwatch’ feature spotted.

Looks like it allows you to attach notes to a tweet.

May allow you to create public and private notes. pic.twitter.com/GNGEg2AmwT

— Matt Navarra (@MattNavarra) October 1, 2020