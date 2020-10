Twitter presentará nuevas configuraciones para tu privacidad, esto es lo que debes saber

En medio de una ola de cambios y polémicas, la red social, Twitter, informó a sus usuarios nuevos cambios de interfaz que le permiten a las persona administrar de una forma más organizada sus configuraciones y privacidad.

Twitter cuenta hasta con 7 herramientas de control de privacidad que le brinda un óptimo margen de maniobra al usuario dentro de la plataforma.

Your privacy matters. So does having the resources to understand and manage your privacy settings.

Check out the updated “Settings and privacy” page on web and follow this thread to adjust your settings and make the Twitter experience more your own.

— Twitter Support (@TwitterSupport) October 14, 2020