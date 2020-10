Twitch vs. YouTube ¿Cuáles son sus diferencias?

Es importante que conozcas ciertos aspectos antes de elegir una plataforma para tus transmisiones.

A estas alturas no hay usuario que no conozca la plataforma de YouTube, pero tal vez sí hay algunos que no sepan qué es Twitch.

Lo cierto es que ambos servicios de streaming actualmente son muy utilizados, en este caso, se tocará más el punto de las transmisiones en vivo.

¿Qué es Twitch?

Para los que no sepan, Twitch es una plataforma de streaming creada para hacer transmisiones en vivo. Actualmente se ha popularizado y se utiliza más que todo para transmitir partidas de videojuegos, aunque también tiene otras categorías.

WhatsApp: ¿quieres enviar una imagen con la mejor calidad? Este es el truco para lograrlo [FW Guía] El procedimiento es bastante sencillo y no necesitarás ninguna app externa.

YouTube en vivo

Esta plataforma que ya todos conocen, también cuenta con un servicio de transmisión en línea que hoy en día es bastante utilizado, y que además, posee igualmente su comunidad gamers.

Twitch vs YouTube

Para las transmisiones en vivo ambas son bastante buenas y sencillas de usar. Tanto YouTube y Twitch son muy similares y permiten monetizar las transmisiones para generar dinero.

Pero más allá de su objetivo básico, en donde ambas cumplen con las características necesarias para hacer transmisiones, aún así existen diferencias, detalles que pueden terminar poniendo una plataforma por delante de la otra.

Diferencias y ventajas entre Youtube y Twitch

Un primer punto importante y quizás la diferencia más marcada entre ambas plataforma es el contenido.

YouTube en este caso toma ventaja porque no se centra solo en las transmisiones en directo, sino que también permite variar la manera de compartir contenido a diferencia de Twitch que solo se centra en las transmisiones en directo.

YouTube permite colgar videos editados y mejor elaborados, algo que ayuda a atraer más audiencia y lo pone por delante de Twitch.

Otra cosa en lo que sí toma ventaja Twitch es que la búsqueda de contenido. En este caso la plataforma permite a sus usuarios navegar por títulos de juegos y recibir notificaciones de canales favoritos.

En el caso de YouTube, esta también tiene notificaciones cuando empieza un en vivo, pero es necesario ir primero a la URL de la transmisión y hacer clic en un botón para hacer la alerta.

Google Chrome: Con esta herramienta se mejora la velocidad del navegador Vas a necesitar instalar una extensión de la Web Store de Chrome.

Contenido variado

En este aspecto YouTube le lleva mucha ventaja a Twitch, porque no se centra en solo videojuegos.

Aunque Twitch cuenta con otras categorías como: Música, Creativo o URL, estás no son tan específicas y completas como las de videojuegos, lo que hace mucho más complicada la búsqueda a los espectadores de una trasmisión que no sea de juegos.

Monetización: Twitch tiene un pequeña ventaja

Para monetizar de manera oficial para ser afiliado o socio en ambas plataformas es necesario que las cuentas tengan cierto nivel de popularidad. Tanto Twitch como YouTube ponen entre sus requisitos un número específico de suscriptores, transmisiones y visitas.

De esta manera puede ganar dinero un usuario en Twitch Twitch hoy en día, al igual que otras plataformas de transmisión en vivo, se ha convertido en una nueva forma de generar dinero.

Pero hay algo que pone en ventaja a Twitch y son las donaciones directas de los espectadores. A través de esta función, las personas que ven transmisiones pueden enviar dinero al usuario que está transmitiendo sin que este sea afiliado o socio.

¿Cuál es mejor?

Cómo muchos aspectos en la vida, va a depender de cuáles sean tus intereses, si quieres crear contenido variado, en estos momentos lo ideal es Youtube. Si quieres hacer transmisiones streaming mientras disfrutas de un videojuego, lo ideal es Twitch. Si quieres empezar en el mundo del streaming con contenido variado empieza con Youtube, pero no descuides Twitch y exploralo al máximo porque cada vez va ganando más audiencia y los contenidos se van transformando.