Estudio afirma que los neandertales y Homo erectus se extinguieron debido a cambios climáticos en la Tierra

Los neandertales y Homo erectus vivieron hace miles y millones de años en la Tierra, respectivamente. Razón por la cual la ciencia mantiene investigación sobre ellos.

La Tierra existe hace aproximadamente 4 mil 500 millones de años. No siempre fue un planeta habitable, pero si tuvo otras civilizaciones que la habitaron. Existe una especie de humanos conocidos como los neandertales y los Homo erectus. Estos habitaron este planeta hace aproximadamente 230 mil años unos y 2 millones de años, los segundos. Sin embargo no se tiene certeza porque, en un determinado momento las razas se extinguieron.

Un reciente estudio que publica Daily Mail afirma que esta especie de la que venimos desapareció debido a los cambios climáticos, repentinos, que sufrió la Tierra. Dicha investigación se llevó acabo a través de datos climáticos de hace 5 millones de años. Con el registro en mano, los científicos realizaron simulaciones sobre las zonas que normalmente habitaban.

Entonces notaron que la reducción de zonas verdes disminuyó dramáticamente y eso los dejó indefensos ante las olas de frío. "Primero ocurrió la extinción del Homo erectus de la Tierra, hace unos 70.000 años. Mientras que los neandertales desaparecieron hace 40 mil años", explicaron los científicos.

Los espacios y traslados en la Tierra

Parte de la investigación especifica que en cierta medida el no contar con herramientas hoy indispensables, colaboró en que no pudieran encontrar el mejor lugar para refugiarse. Intentaron moverse de locación en la Tierra, pero tenían limitaciones para llegar a lugares más cálidos. Hoy es prácticamente imposible que pase a menos que se enfríe el planeta entero y no haya energía.

"Nuestros hallazgos muestran que las especies de Homo del pasado no pudieron sobrevivir al intenso cambio climático. Lo intentaron mucho. Se dirigieron a los lugares más cálidos a su alcance cuando el clima se enfrió, pero al final del día, eso no fue suficiente", dijo Pasquale Raia, investigador principal de esta investigación, y además profesor de la Universidad de Nápoles Federico II.

Finalmente resaltó que nuestra raza, el homo sapiens, fue la única especie que logró esquivar todas las adversidades climáticas que se fueron presentando a lo largo de la historia.