The Mandalorian lanza el avance final de su temporada 2 con mucho Baby Yoda

Disney Plus libera lo que sería el tráiler final previo al estreno de la segunda temporada de The Mandalorian y todo apunta a que será espectacular.

No vamos a mentirles. La franquicia de Star Wars no pasa por su mejor momento y francamente The Mandalorian se ha convertido prácticamente en el último bastión de esperanza para los fans más empedernidos.

Jon Favreau logró un milagro imperdible con la primera temporada de esta serie. En donde capturó y respetó la esencia de este universo, ofreciendo algunos nuevos matices que ni siquiera se asomaron en la última trilogía.

The Mandalorian: Baby Yoda regresa en estas fotos exclusivas antes de estrenar nueva temporada Los chicos de Entertainment Weekly publican brutales fotografías con las primeras imágenes de la segunda temporada de The Mandalorian.

Es por ello que la expectativa en torno a la segunda temporada de The Mandalorian es muy elevada. Pero su avance final parece asegurarnos que esta producción no nos va a defraudar.

Sí… hay mucho Baby Yoda

A través de su canal oficial de Star Wars en YouTube se ha liberado lo que sería el avance final previo al estreno de estos nuevos episodios.

Y para ser francos, bastan esos 60 segundos para dejar en claro que la emoción y calidad de la serie antes que disminuir en sus estándares habría incrementado cada detalle:

The Mandalorian está programada para estrenarse en exclusiva por Disney Plus a partir de este 30 de octubre, osea dentro de apenas 10 días.

Lo que dispara por las nubes la expectativa y emoción entre los fanáticos de América Latina es que la plataforma de streaming del ratón Mickey estará disponible para este territorio a partir del 17 de noviembre de 2020.

Hasta el momento la compañía se ha negado a revelar cuáles serán los precios oficiales de los planes de suscripción a la plataforma.

Pero considerando las fechas sospechamos que soltarán la información más o menos por los días en que suelten los nuevos episodios de The Mandalorian.