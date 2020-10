Terror en la India: vieron un OVNI con la forma de Iron Man

En la India vivieron momentos de terror al observar un OVNI que, para muchos, tenía la forma de Iron Man. La desesperación llevó a los ciudadanos de la ciudad de Noida, en Uttar Pradesh, a llamar a las autoridades.

Ocurrió el pasado sábado, en el distrito Dankaur de la referida ciudad india.

Pero pronto se dieron cuenta de que el Iron Man que vieron no era ni una invasión extraterrestre ni, mucho menos, un Tony Stark local.

“Era un globo lleno de gas helio que había subido al cielo y más tarde bajó”, explicó una autoridad local. “Se quedó atrapado en los arbustos a lo largo del canal cerca de la aldea de Bhatta Parsaul”.

Las declaraciones de Anil Kumar Pandey, oficial de policía, fueron recogidas por la agencia de noticias india PTI.

“Una parte del globo estaba sobre el agua”, explicó el policía. “La gente realmente no sabía lo que era, por eso se pusieron ansiosos al verlo”.

Las escenas de terror cambiaron a risas.

Con presencia fundamental en el Universo Cinematográfico de Marvel, Iron Man es uno de los principales personajes de los Avengers. Robert Downyey Jr. encarna al multimillonario blindado desde 2008.

El personaje falleció en Avengers Endgame, la última película de la saga del grupo de Vengadores.

Pero aparecer en un río de la India era una vuelta curiosa en la vida del héroe de la armadura.

Video Alert 🚨 — Iron Man balloon create panic, sparks fear of alien invasion in UP town Noida in #India #IronMan #UttarPradesh pic.twitter.com/bZ7aJG5hhM

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 18, 2020