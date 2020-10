AHORA: terremoto de 7,0 remece a Grecia y Turquía: hay edificios caídos

Un movimiento telúrico de 7,0 afectó este viernes a Grecia y Turquía. Posteriormente, un Tsunami atacó las costas.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó en la isla griega de Néon Karlovásion, a una profundidad de 10 kilómetros.

Los primeros reportes indican que el terremoto provocó el derrumbe de viviendas y edificaciones en ambos países.

El ministro del Interior de Turquía, Suleyman Soylu, informó a través de Twitter que "en este momento, hemos recibido informaciones según las cuales seis inmuebles se derrumbaron en Bornova y Bayrakli".

BREAKING – Power earthquake hits #Samos, Greece. The massive #earthquake has even collapsed buildings in Izmir city of Turkey. pic.twitter.com/BcRZQNk8Z5

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 30, 2020