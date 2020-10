Científicos de MIT desarrollaron un tapabocas con una malla de cobre que "mata" el coronavirus en el aire

El tapabocas o mascarilla funciona con baterías y se calienta unos 90ºC. Suficientes para eliminar el coronavirus antes que llegue al sistema.

Un grupo de científicos de la universidad norteamericana MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) desarrollaron un tapabocas efectivo contra el coronavirus. Se trata de una mascarilla con una malla de cobre, trabaja con una batería y llega a una temperatura que "mata" el virus en el aire.

Sostienen los científicos que el tapabocas es ideal para las personas que tengan constantes exposiciones a fuertes cantidades del virus. Por ejemplo para personas que trabajan en la calle con atención a publicó. Quizás también para el personal que trabaja en hospitales o centros asistenciales de salud.

El funcionamiento del tapabocas

La malla de cobre se calienta a unos 90° C. Está entre dos materiales que no dejen que el calor afecte a quien la use. En el momento que la persona respira, y el aire pasa, el virus es exterminado por la malla de cobre y no ingresa al sistema inmunológico. Todavía está en proceso de concepto y esperan su aprobación para su posterior fabricación.

Funciona con baterías por lo que probablemente sea mucho más costosa que las mascarillas clínicas o las N95. Sin embargo sería un solo gasto, debido a que no es desechable. Tampoco existe la necesidad de esterilizar con antibacterial después de su uso.

"La gran mayoría de las máscaras de hoy funcionan por filtración, filtrando partículas por tamaño o carga eléctrica", dijo Samuel Faucher, ingeniero químico y coautor del concepto, según lo reseñó Daily Mail.

Mientras que Michael Strano, autor de la mascarilla sostuvo: "Este es un concepto de máscara completamente nuevo en el sentido de que no bloquea principalmente el virus. De hecho deja que pase por la mascarilla, pero lo ralentiza e inactiva".