Super Smash Bros Ultimate: parche 9.0.1 elimina la "carne" de Steve de Minecraft

Una polémica celebración de parte de Steve de Minecraft en Super Smash Bros Ultimate fue eliminada en la más reciente actualización.

Super Smash Bros Ultimate ha tenido su buena dosis de censura en el pasado, empezando por la notable reducción en el trasero de Solid Snake, pasando por la eliminación de una pluma en la cabeza de Mr. Game & Watch y ahora, quitando del juego una carne que realmente no tenía nada de malo, pero que la gente interpretaba de otra manera.

El Internet lo hace de nuevo

Si algo había caracterizado a Nintendo más que nada en el mundo, era que este nunca escuchaba a sus fans, es más, sigue siendo parte de lo que lo hace ser Nintendo. Eso lo vemos gracias a que no han logrado nunca darse cuenta de cuánto la gente pide un nuevo Mother o un nuevo Golden Sun.

Pero parece que ahora si están al pendiente de lo que las personas dicen sobre sus juegos, y por eso es que decidieron eliminar una carne inofensiva de Super Smash Bros Ultimate. El motivo es que muchos interpretaron la pose de victoria de Steve de Minecraft como si este personaje estuviera sosteniendo un miembro enfrente de él.

Con la llegada del parche 9.0.1 ya no veremos más esta carne en la pantalla de victoria, al menos no al finalizar la animación, pues mientras con anterioridad Steve no se terminaba la carne y la sostenía a la altura de sus caderas, ahora parece que se la termina de comer antes de terminar de posar.

Sin duda es uno de esos cambios raros que dan mucho de qué hablar, pues Nintendo podría haber quitado esa carne desde un inicio, pero parece que no conocen al Internet. Ahora solo falta ver qué es lo que harán para eliminar a las figuras fálicas que los jugadores construyen a la mitad de una partida para mandar un mensaje muy grosero a sus rivales. Seguramente eso si no se podrá parchar.