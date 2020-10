Steve Jobs: el mundo tecnológico le rinde homenaje al visionario, a nueve años de su muerte

Steve Jobs falleció hace nueve años y el mundo tecnológico recuerda su legado. El padre del computador persona y fundador de Apple murió a los 56 años, víctima de un cáncer de páncreas.

Tim Cook, actual CEO de Apple, rindió homenaje a Jobs con un tuit este lunes.

“Una gran alma nunca muere. Nos une una y otra vez”, escribió Cook, citando a la poeta Maya Angelou. “Siempre estás con nosotros, Steve. Tu memoria nos conecta e inspira todos los días”.

“A great soul never dies. It brings us together again and again.” — Maya Angelou. You’re always with us Steve, your memory connects and inspires us every day. pic.twitter.com/X85bjObkPK

— Tim Cook (@tim_cook) October 5, 2020