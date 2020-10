Steam: SEGA celebra su 60 aniversario con descuentos y juegos gratis

Si quieres obtener unos cuantos juegos gratis de parte de SEGA y ver buenos descuentos en grandes títulos, entonces te conviene entrar a Steam.

Si eres un jugador de PC, entonces seguramente tienes Steam y es en esta tienda que tenemos actualmente grandes descuentos y juegos gratis de parte de SEGA por su 60 aniversario y créeme, tienes que aprovechar estas ofertas.

Juegos gratis

Primero vayamos a ver los juegos que se encuentran gratuitos actualmente, dentro de lo que podemos ver también un paquete de objetos exclusivos para el juego Two Point Hospital.

Lo que te puedes encontrar actualmente sin tener que gastar absolutamente nada es lo siguiente:

Endless Zone

Armor of Heroes

Sonic the Hedgehog 2

Two Point Hospital: SEGA 60th Items

Total War: SHOGUN 2 – Battle of Kawagoe

Streets of Kamurocho

Este ultimo título es un juego del universo de Yakuza de acción Beat’em Up en donde controlarás a Kazuma Kiryu y a Goro Majima, sinceramente esto es de lo mejor que hay en estos momentos para descarga gratuita.

Descuentos

Ahora vayamos ver los juegos que tienen hasta un 95% de descuento dentro de la plataforma, dentro de los cuales podemos encontrar grandes títulos como los siguientes:

Yakuza Kiwami – 50%

Yakuza Kiwami 2 – 50%

Yakuza 0 – 75%

The Yakuza Bundle – 61%

P4G Persona 4 Golden – 20%

Total War WARHAMMER II – 66%

Two Point Hospital – 70%

Total War Three Kingdoms – 33%

Sonic Mania – 75%

Catherine Classic – 50%

Bayonetta – 75%

Company of Heroes 2 – 95%

Vanquish – 75%

Valkyria Chronicles 4 Complete Edition – 66%

Super Monkey Ball Banana Blitz HD – 50%

Alien Isolation – 75%

Sonic Forces – 75%

Shenmue I & II – 75%

Dungeon of the Endless – 75%

Y esos son solamente algunos de los juegos que te encontrarás en descuento gracias a este aniversario de 6 décadas de una de las empresas de videojuegos más famosas de todos los tiempos. Sin duda tienes de dónde escoger por lo que no tienes pretextos para no ir ahora en estos momentos y descargar un juego, pues incluso hay opciones gratis muy buenas. En cuanto a recomendaciones bueno, la franquicia de Yakuza siempre vale la pena, además de que Alien Isolation es una joya de terror que no te puedes por nada del mundo.