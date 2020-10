Steam: DOOM Eternal, Control y otros descuentos especiales por Halloween

Steam casi siempre tiene descuentos en su catálogo, pero los que veremos a continuación son especiales pues están relacionados con lo sobrenatural.

Gracias a que Steam ofrece descuentos muy seguido en muchos de sus juegos, es que ahora podemos ver unas muy buenas ofertas especiales de Halloween, las cuales no solamente incluyen juegos de terror y valen muchísimo la pena.

DOOM Eternal – 50%

Uno de los mejores juegos que se han estrenado este año se encuentra a mitad de precio. Así que si estabas esperando una oportunidad para conseguirlo de una vez por todas, aquí la tienes frente a ti.

Control Ultimate Edition – 30%

Una nueva franquicia de parte de Remedy que logra crear un mundo muy aterrador, incómodo y a la vez, extrañamente familiar. Esta versión ya cuenta con todo el contenido descargable, así que no tienes pretextos para no conseguirlo.

DEATH STRANDING – 30%

El juego más reciente de Hideo Kojima llegó a PC hace unos meses y de acuerdo al mismo creador, no hay mejor manera de experimentar Death Stranding que con una buena PC. Así que corre por este juegazo antes de que se acaben las ofertas.

Resident Evil 3 – 50%

Este remake del clásico de PlayStation podrá haber causado algo de controversia en su estreno, pero eso no le quita que sea un excelente título de terror que los amantes de la franquicia deben conseguir. Además este marca el regreso del mismísimo Nemesis.

CODE VEIN – 60%

Este juego se ha comparado mucho con Dark Souls pero en los buenos sentidos, pues es obvio que toma inspiración de la saga de Souls pero añadiendo elementos que le dan una personalidad como pocas. Si no has podido jugarlo, entonces no puedes dejarlo pasar.

Y así como estos descuentos, hay muchos otros, los cuales incluyen a Resident Evil 2 y 7, el título independiente CARRION, Devil May Cry 5, Fristounk, Phasmophobia, Vampyr, Half-Life: Alyx y muchos otros juegos más.

Aprovecha estás increíbles ofertas y no dejes pasar la oportunidad de conseguir ese juego que tanto esperabas que estuviera en descuento.