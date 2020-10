Spotify reacciona y por fin te deja buscar música por la letra de las canciones

Hace algunos días vimos cómo Spotify fue masacrado y se convirtió en objeto de las burlas de internet en distintas redes sociales.

Todo a partir de una serie de memes en donde se podía comprobar fácilmente cómo el buscador de YouTube era mucho más eficiente para encontrar canciones:

Esto provocó la risa de todos, se trataba de uno de esos casos de "es gracioso porque es cierto". Pero parece que la gente de Spotify no estuvo muy contenta con lo sucedido, afortunadamente.

Y lo planteamos así porque la app móvil acaba de actualizarse para mejorar su buscador, integrando ahora letras de canciones.

La incorporación de esta novedad se dio a conocer mediante Twitter a través del equipo de desarrolladores de la app que compartieron la mejora con orgullo.

Ahora, al actualizar tu app de Spotify para iOS o Android en el buscador bastará con poner un fragmento de las líneas, parte de la letra, una parte de su estribillo e identificará de inmediato de qué canción se trata.

My team just shipped something on iOS and Android –

now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify

Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84

— Lina (@linafab) October 5, 2020