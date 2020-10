SpaceX: el roadster de Elon Musk acaba de pasar junto al planeta Marte

¿Recuerdan que Elon Musk junto con la gente de SpaceX mandó un Tesla Roadster al espacio exterior hace un par de años?

En su momento el tripulante "Starman" de este proyecto se convirtió en una sensación viral. Pero desde entonces no habíamos tenido noticias de él. Hasta ahora.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales la gente de SpaceX ha revelado que el Tesla en el espacio acaba de pasar "junto" a Marte.

Según marca la publicación el Roadster acaba de tener lo que sería su primer aproximación realmente cercana a Marte este 7 de octubre de 2020.

A grandes rasgos el vehículo cruzó a 0.05 unidades astronómicas, lo que se traduce a algo así como 8.046.720 kilómetros:

Starman, last seen leaving Earth, made its first close approach with Mars today—within 0.05 astronomical units, or under 5 million miles, of the Red Planet pic.twitter.com/gV8barFTm7

— SpaceX (@SpaceX) October 7, 2020