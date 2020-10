Sony presenta su tecnología 3D sin lentes llamada Spatial Reality Display y es impresionante

Sony nos presenta su nueva tecnología 3D, la cual parece que llegará a revolucionar la manera en que vemos todos nuestros dispositivos.

Sony se ha puesto manos a la obra para desarrollar una nueva tecnología que hará tengamos la posibilidad de ver objetos en 3D sin tener que usar lentes, y no, no estamos hablando de objetos físicos, sino de objetos digitales en su plenitud.

Un gran avance

El 3D sin lentes ha sido una realidad desde hace unos años, todo gracias a la popular consola de Nintendo 3DS, la cual nos permitía incluso decidir que tan 3D queríamos que se viera un juego y todo sin tener que usar aparatos adicionales. Fue toda una revolución en su momento, pero después sacaran una nueva versión sin 3D porque realmente no era una tecnología barata.

Pero ahora Sony nos trae algo similar a una evolución de lo que hemos visto anteriormente, aunque no enfocado plenamente a los videojuegos como con Nintendo, sino que esta tecnología podría usarse en tablets, Smart TVs y otros dispositivos. Estamos hablando de la tecnología conocida como Spatial Reality Display.

Pero no te contamos más, que hay un video en donde podemos ver la manera en que esta tecnología funciona de parte de Sony mismo.

Sinceramente este solo video nos deja sorprendidos, pues parece que no solo tenemos una nueva tecnología frente a nosotros, sino que sería el inicio de una nueva era.

Básicamente tenemos ante nosotros lo más cercano que veremos en cuanto a la proyección de hologramas que tanto hemos visto en películas como Star Wars o en series como How I Met Your Mother (en serio, no es broma).

Esta tecnología de 3D sin lentes ha estado siendo desarrollada desde hace ya unos años, pero nunca se había mostrado al público como hasta ahora y sin duda estamos muy emocionados de ver que esto se haga una realidad, pues ya estamos más cerca que nunca a vivir en una realidad cyberpunk, ya tenemos toda la distopía, ahora falta la tecnología.