El ser humano tiene su pico de conocimiento entre los 35 y 45 años: luego decrece

De acuerdo con un estudio, el ser humano llega a lo más alto del conocimiento a los 35 años, y una década más tarde disminuye.

Una investigación de una institución alemana determinó que el pico de conocimiento del ser humano llega a los 35 años. Una década más tarde comienza a decrecer.

¿Cómo llegó a esta conclusión el equipo de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich? Analizando miles de juegos de ajedrez en los últimos 130 años.

Según el estudio, el rendimiento del conocimiento del ser humano aumenta bruscamente hasta los 20 años, llega a su pico a los 34 y disminuye desde los 45.

Otro de los hallazgos del equipo es que, de forma colectiva, la especie se volvió más inteligente.

¿Cómo se realizaron las investigaciones sobre el pico de conocimiento del ser humano?

En total, los investigadores de la Universidad Ludwig Maximilian analizaron más de 1.6 millones de movimientos de más de 24 mil partidas entre 1890 y 2014.

La medición se realizó al comparar cada movimiento de los jugadores con el movimiento óptimo de una computadora.

Una conclusión más es que se experimentó una mejora notable en la capacidad desde el primer duelo estudiado, en 1890. Para la década de 1990 el rendimiento aumentó, gracias a que las personas podían competir contra computadoras.

Con el aumento del desafío, la capacidad del ser humano aumentó también.

El estudio fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Esto proporciona una medición precisa y comparable del rendimiento individual para la misma persona a diferentes edades durante largos períodos de tiempo”, apunta el texto.

“Durante los últimos 125 años el rendimiento ha mejorado, especialmente para las personas mayores de 20 años”.