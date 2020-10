Sean Connery: hacemos un repaso a los mejores momentos de su carrera

Lamentablemente, el actor Sean Connery ha perdido la vida y a manera de honrar su carrera, aquí haremos un breve repaso por esta.

Lamentablemente se ha informado que el famoso actor Sean Connery perdió la vida el día de hoy a los 90 años y es por eso que recordaremos los mejores momentos en la carrera de este legendario actor.

Una gran vida de logros

Una de las cosas más interesantes de él es que fue el primer actor en la historia en interpretar al espía James Bond, esto en las películas Dr. No, From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice y Diamonds Are Forever.

Pero su carrera no solamente se queda en interpretar a un personaje, pues desde 1954 hasta el 2012, Sean Connery participó en más de 70 películas, siendo los filmes Sir Bill y Ever to Excel en los cuales se le vio por última vez en la pantalla grande.

En el 2003 él dio vida a Allan Quatermain en The League of Extraordinary Gentlemen, en donde también fue productor de la misma película.

Curiosamente, también se le acreditó una participación en un videojuego, el cual se estrenó en el 2005 y este es justamente James Bond 007: From Russia with Love, en donde no solamente prestó su voz, sino que su imagen para dar vida por último vez al agente secreto James Bond.

En televisión, Sir Sean Connery participó en al menos 20 producciones distintas, siendo invitado en algunos programas como An Age of Kings, Blood Money, Sailor of Fortune, The Magical World of Disney e inclusos filmes de televisión como Anna Karenina, Macbeth y Adventure Story.

Sin duda este actor tuvo una vida muy interesante que no solamente marcó a una sola generación, sino que sus actuaciones y sus legendarios filmes vivirán por siempre en los corazones de millones de personas alrededor del mundo y este continuará inspirando a incontables artistas siempre que exista el cine y la actuación. Descanse en paz Sir Sean Connery.