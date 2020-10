Samsung Galaxy S21: se filtran los 6 colores disponibles para la nueva generación

Samsung ha sido "víctima" de un auténtico alud de filtraciones en torno a su, al parecer, cada vez más cercano Galaxy S21.

A estas alturas del año la cantidad de informes en torno a esta familia siempre son pocos. Pero desde que comenzó a correr el rumor de que la nueva generación adelantaría su lanzamiento en paralelo comenzamos a ver más y más reportes.

Es así como a estas alturas de octubre ya conocemos lo que sería su diseño general, el aspecto de su módulo trasero de cámaras y ahora hasta los colores.

Lo más curioso es que todas las filtraciones, o por lo menos en su mayoría, han provenido de fuentes completamente distintas.

En el más reciente de los casos tenemos al reconocido leaker de Twitter @DSCCRoss. Un sujeto que cuenta con un historia relativamente confiable de aciertos cuando se trata de adelantar información; y que ahora revela los colores de la familia Galaxy S21:

S21 Leak, 100%

S21 – Gray, Pink, Violet and White

S21+ – Black and Silver

S21 Ultra – Black, Silver, Violet

Production in Brazil, Indonesia, Korea and Vietnam

— Ross Young (@DSCCRoss) October 23, 2020