Samsung Galaxy S21 usaría dos tipos de acabados en la orilla de sus pantallas

Hay una situación honestamente rara que parece cocinarse al interior de Samsung. Desde hace semanas ha comenzado a correr el rumor de que la compañía estaría preparando todo para adelantar sustancialmente el lanzamiento del inevitable Galaxy S21 a enero de 2021.

Al principio todo esto, por obvias razones, no se tomó en serio, ya que sonaba como un disparate fuera de toda proporción.

Pero desde entonces comenzaron a surgir bastantes, demasiadas, filtraciones en torno a este terminal, como sucedería dentro de varios meses en el orden habitual de las cosas.

Lo que nos hace pensar cada vez más que tal vez el Samsung Galaxy S21 sí llegaría antes de lo tradicionalmente contemplado.

En el más reciente reporte sobre las cualidades de este smartphone, el reconocido leaker Ice Universe utilizó su cuenta de Twitter para compartir algunos renders y detalles sobre cómo serían las pantallas del terminal.

A grandes rasgos la cuenta asegura que el Samsung Galaxy S21 y S21 Plus tendrían "pantallas 2D". Osea sin curvas a los lados.

The three products in the Samsung Galaxy S21 (S30) series are designed with four sides of equal width. Among them, S21 and S21+ are 2D screens, and S21U is a curved screen.

