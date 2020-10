Rocket League: el Ecto-1 de los Cazafantasmas llega al juego en Halloween

Si quieres conseguir el auto de los Cazafantasmas (el Ecto-1) en Rocket League, entonces no pierdas el tiempo y corre por él.

Rocket League nos ha traído auto muy interesantes a lo largo de su historia, fue así que hemos podido ver autos de Halo, Gears of War, Back to the Future y hasta al mismísimo Batimóvil. Lo más reciente que vemos ahora es el auto que se hizo famoso gracias a la película Ghostbusters, mejor conocida en español como los Cazafantasmas.

¿A quién van a llamar?

El Ecto-1 es un auto fúnebre modificado para convertirse en un auto de emergencias para respuestas de fenómenos sobrenaturales y es el favorito de muchas personas alrededor del mundo, tanto así que es básicamente igual de famoso y amado que el mismísimo Delorean de Back to the Future.

En Rocket League no podían dejar este auto de lado y decidieron implementarlo dentro del juego gracias a que se acerca Halloween, y con ello el evento del juego conocido como Haunted Hallows.

No solamente podrás conseguir a este auto del 21 al 22 de octubre (así que apresúrate) sino que podrás obtener un efecto de explosión del famoso Stay Puff y decoraciones que tienen que ver con esta importante franquicia del cine.

Recuerda que estos eventos tienen fecha y tiempo limitado, así que solo te quedan unas cuantas horas para poder obtener estas recompensas y presumir ante todos que tienes uno de los autos más especiales contigo.

hace poco Rocket League se volvió completamente gratuito, así que no tienes que gastar absolutamente para poder instalarlo y comenzar a jugar, así que no tienes pretextos para poder conseguir estos artículos especiales, y no hay mejor manera de comenzar a jugar que con adornos especiales de Halloween. Y si ya eres un jugador veterano como un servidor, entonces querrás apresurarte para tener este auto en tu colección antes de que deje de estar disponible.

Nos vemos luego pues tengo que conseguir al Ecto-1.