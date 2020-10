Review del Motorola Edge Plus: su primer gama en alto en años [FW Labs]

De vuelta en las ligas mayores.

Qué experiencia ha sido para mí probar el Motorola Edge+ (o Edge Plus, da lo mismo). En 2013 esta marca me enamoró con su propuesta, el Moto X fue mi compañero de aventuras por mucho tiempo.

Pasado el tiempo, el encanto decantó, y es que a pesar de existir ofrecimientos muy interesantes, como la modular línea Z, parecía que ni ellos creían mucho en sus equipos premium, pero ahora lo intentaron una vez más.

Estas son las especificaciones técnicas:

Pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas a 90Hz

Procesador Qualcomm Snapdragon 865

12 GB de RAM

256 GB de almacenamiento

Cámara principal de 108 MP a f/1.7 con Quad Pixel + Teleobjetivo de 8 MP + ultra gran angular de 16 MP

Cámara frontal de 25 MP

Batería de 5000 mAh

Lo primero que salta a la vista es su vistoso diseño, con curvas en la pantalla tan dramáticas que salen de la norma. Solo había visto algo tan atrevido en ese aspecto en el Mate 30 Pro de Huawei.

Esa misma pantalla es una exquisitez, que aunque a pesar de que podría tener un poco más de brillo para estar al exterior, se nota con una rica densidad de pixeles y una reproducción de color agradable, que además se puede personalizar a gusto.

Por el tamaño de su batería, es un celular grande, grueso, pesado, se nota que es "cosa seria". Además su materialidad no es tímida en el uso de vidrio y finos rieles. Estos, en la parte inferior y superior tienen una suerte de canal, y sus cortes abruptos, agresivos juegan muy bien con la curvatura de la pantalla, generando contraste. Hay un lenguaje atrevido, que no teme irse al límite en todo.

Ahora bien, bordes tan pronunciados traen como problema lo de los "toques fantasmas", pero presiento que con una carcasa se irían el 90% de estos. Aún así, Motorola podría hacer más a nivel de software para solucionar esto, que a pesar de no ser una molestia decidora, sí se notan de vez en cuando.

En otros temas, los parlantes son una exquisitez, solo comparables a los que ofrece Samsung en el Z Fold 2. Se nota un buen uso del espacio por parte de la marca. Además ofrecen puerto de audífonos, esto a cambio de la certificación contra el agua y el polvo. Yo creo que prefiero el jack al final del día, fue un agrado andar en mi auto que no tiene radio bluetooth o acercarme a mi set musical y poder conectar el equipo sin depender de otro adaptador en mi vida.

Motorola sigue apostando por su versión de cómo debería ser una pantalla "always on" y ganan, es lo mejor que puedes tener. Una vez que le tomas la mano, se extraña mucho su manejo de notificaciones en otros celulares. Si a esto le sumas los "Moto Gestos", como prender la linterna con dos "golpecitos al aire" o invocar la cámara con un giro de muñeca, la experiencia de usuario es muy fluida y pro usuario.

Lo bueno es que todo esto no es exclusivo de la gama alta. Motorola lo puso a disposición de todos en casi todas las gamas y desde hace varios años. Me gusta que no se guarden las cosas buenas para la gente con más poder adquisitivo. Otra vez: son pro usuario.

A todo lo anterior, súmale Android puro, con pequeños detallitos de Motorola y tienes una fluidez fantástica, digna del Pixel de gama alta que no tuvimos este año (y con la pantalla corriendo a 90Hz, además), un lujo.

¿Qué podría ser mejor? Siento que el lector de huellas podría ser más rápido, sin duda, y que la cámara, a pesar de poder competir con entusiasmo en la gama alta, no es "la gran cosa". No te va a faltar nada, y tampoco obtendrás malos resultados, pero carece de ese "factor diferente" que te puede entregar un Note, un iPhone o un Huawei de este rango de precio.

Punto aparte para la duración de la batería: es increíble. No puedo creer que una pantalla corriendo a 90Hz me pueda dar más de 8 horas de pantalla encendida y aún tener un 19% restante. Es un teléfono para dos días de uso, fácil. Se carga algo lento eso sí, y es que la batería es de 5000 mAh. También hay carga inalámbrica y carga inalámbrica inversa.

En México, el Motorola Edge Plus se puede encontrar a MXN $19,990 (sugerido). A Chile no va a llegar, lamentablemente. Si hay una secuela, quizás apuesten por más mercados, el tiempo lo dirá. Para mí al menos es un celular que a pesar de tener sus "peros", lo puedo recomendar fácilmente.