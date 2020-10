Review FIFA 21: ganando con la camiseta [FW Labs]

Lo mejor está por venir.

Este es un año especial para los videojuegos, qué digo, para el mundo. Las situaciones y contextos generados en 2020 han cambiado todo. Nadie se salva, y los videojuegos tampoco. Y por ende, no sé si FIFA 21, al menos en su versión para PS4 y Xbox One estaba pensado así desde antes.

En un mercado donde por segunda vez en menos de 10 años corren solos (PES decidió sacar un parche para actualizar su versión anterior y convertirlo en PES 2021) FIFA perdió presión enormemente, y no porque los de Konami le vayan a comer cuota de mercado -no crean que en el mundo real esta saga tiene alguna amenaza-, sino porque esta entrega pareciera ser más una edición “Legacy” que una nueva entrega. Y la versión más nueva se verá más adelante en PS5 y Xbox Series X o S.

¿Qué significa eso de Legacy? En consolas portátiles lleva varios años pasando: sacas un juego que lleva las capacidades del sistema a su máxima expresión y año a año cambian las plantillas e uniformes, quizás algo de la presentación, y no mucho más. Los más asiduos y fanáticos no tendrán problemas, pero los que lo ven desde afuera lo encuentran irrisorio.

Ahora bien, FIFA 21 no es completamente un “Legacy” de FIFA 20, porque a pesar de que el aspecto gráfico es idéntico y se han perdido y ganado licencias, hay aspectos del juego que podrían llegar a justificar ser una nueva entrega.

La liga chilena ya no existe, sus equipos clasificados a Libertadores y Sudamericana viven dentro de sus respectivos modos.

Lo primero y siempre lo más importante es la jugabilidad, y es que ha variado principalmente en la capacidad de respuesta de la CPU, o la IA, como quieras llamarle. Tus compañeros de equipo son mucho más inteligentes (dependiendo de sus stats) y son capaces de mostrarse o desmarcarse de manera mucho más clara o realista.

También está el tema de que el motor gráfico se ha refinado en materia de colisiones, siendo, probablemente, la versión de FIFA desde el 2011 con menos “bugs” chistosos cuando dos o más jugadores chocan. Aquí al fin dieron con la fórmula para que, sin perder su esencia jugable, todo se resuelva de manera más armónica y realista.

Lo mismo con los arqueros, su forma de cortar balones aéreos, hacer achiques y obvio, atajar, como también sus salidas con las manos, mucho más intencionadas e inteligentes. Las pelotas paradas se mantienen casi idénticas, con un mayor esfuerzo por hacer más realistas los penales, pero con el mismo sistema -para bien o para mal- que ha dividido a la crítica y jugadores.

Hay un nuevo de sistema de repeticiones, donde puedes devolverte en el tiempo y no arruinar esa magnifica jugada y así quedarte con la gloria. Muy parecido a lo que ofrecen los Forza Horizon, por dar un ejemplo.

Continúa la historia en Volta, ahora con más cameos de estrellas

A la vez, está la sensación de que los goles de cabeza pueden ser más frecuentes en FIFA 21, sobre todo desde una pelota parada, lo que parecía una misión imposible en las dos últimas entregas. Ahora bien, los primeros meses de los juegos de fútbol suelen ser muy distintos en jugabilidad a lo que termina por “asentarse”, por lo que daría esto último casi como preliminar.

Los que juegan de manera más profesional o que tienen más experiencia, agradecerán el nivel extra de dificultad añadido, como también que el sistema de estadísticas de cada jugador y liga parecieran estar en orden. Todo listo para disfrutar de FUT y del Modo Carrera.

Es en este último modo donde hay añadidos muy atractivos, como las simulaciones de partidos “a la Football Manager”, donde tienes cierto control como técnico de las acciones del equipo y puedes saltar, de manera sorprendentemente rápida, a la cancha para tomar control de la acción y dar un vuelta un marcador, por ejemplo.

También es muy interesante el desarrollo personal que se le puede dar a cada jugador de tu plantilla, donde todo es mucho más orgánico y granular. Los que son más nuevos probablemente necesiten un tiempo de adaptación más extenso dada la cantidad de agregados, pero cosas como planear días de descanso y entrenamiento ligero a mitad de semana dan un nivel de inmersión que va harto más allá de lo antes visto en FIFA. A esto último le podemos sumar las conferencias de prensa pre y post partido que puedes dar, que a pesar de ser algo repetitivas, se agradecen para darle más ánimo y cohesión al equipo. Se siente bien trabajado este modo que recibe, al fin, un necesario lavado de cara.

Sobre el rendimiento en línea del juego, podemos reportar que funciona igual que FIFA 20, o sea, bien. Pero hay que aclarar que no ha salido a la venta y solo prensa, influencers y gente con acceso anticipado lo está jugando vía internet.

Se ha hablado de que en Xbox Series X y Playstation 5 la cosa va a cambiar gráficamente y que incluso se jugará con la resistencia de los gatillos. No les quepa duda que volveremos a revisar el juego en su versión “next gen”. Pero por ahora, y casi por abandono de PES, FIFA 21 en la generación actual tuvo que hacer poco para quedarse, otra vez, con el trono de mejor juego de fútbol del año,

¿Lo debo comprar dos veces si lo quiero en next gen?

No. Si lo compras en PS4, lo puedes canjear en PS5. Si lo compras en Xbox One, lo puedes canjear cuando salga el de Xbox Series X/S. Detalle: no puedes “cruzar” de plataforma, no puedes pasar de Play a Xbox o viceversa y por supuesto, el progreso y tus datos guardados también pueden ir contigo. Ojo: el cambio es válido solo hasta que salga FIFA 22 y sí, esto funciona con copias digitales o físicas.