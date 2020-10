Review del ecosistema ultra barato OMThing de 1MORE y Xiaomi [FW Labs]

¿Ganan dinero a estos precios?

¿Habías escuchado de OMThing y 1MORE? Nosotros al menos no, hasta este pequeño review de sus productos, y estamos impresionados.

En el pasado habíamos analizado productos 1MORe, que es una marca del ecosistema de Xiaomi, y OMThing es una sub marca de 1MORE. Al final, es una sub-sub marca de Xiaomi ¿Se entiende?

El primero que empezamos a usar fueron los audífonos inalámbricos Airfree, que cuestan unos 30 dólares, o incluso menos si sabes buscar bien y les tenía cero, pero es que cero fe.

Sorpresa la mía al darme cuenta que a pesar de su precio, sonaban mucho mejor que algunos de marcas más reconocidas y que cuestan casi 10 veces más. Ahora bien, no esperes que sean de nivel profesional tampoco, pero para 7 de 10 personas, serán más que suficiente.

Otra buena impresión que me lleve fue que el micrófono, al hablar en una telellamada por ejemplo, no apestaba, no es que fuera de alto nivel, pero no había nada que alegar, al menos en su rango de precio.

Evidentemente son plásticos, súper ligeros y no tienen la sensación más "premium" del mundo, pero se cargan por USB-C, como corresponde, y es algo que pone en serios aprietos a marcas reconocidas cobran el triple que siguen usando microUSB. La batería dura harto además, unas 5 horas, y el case te da unas 3 cargas extra.

El otro producto que llegó a nuestras manos es un reloj inteligente que se llama E-Joy, y sí, se parece bastante al Apple Watch.

Ahora, también cuesta unos 30 dólares así que hay que saber qué esperar y qué no, y si buscas algo de entrada, o quizás para alguien que no quiere arriesgarse con mucho dinero y ver cómo es la experiencia de llevar algo de este estilo, está súper bien.

La pantalla tiene buen brillo y el único problema es que no es touch, no es nada grave, los Pebble tampoco lo eran. Aquí todo se maneja con un botón virtual en la parte baja del panel y aprender a navegarlo es un poco complejo, pero una vez que lo solucionas, todo ok.

Mide tu ritmo cardiaco de manera sólida, en comparación al mismísimo Apple Watch, al Watch GT 2 Pro de Huawei y al Galaxy Watch Active2 de Samsung. En comparación, las mediciones tanto médicas como deportivas son similares. Lo mismo con el sueño.

Mide tus pasos, también, y las notificaciones, a pesar de que no puedes interactuar con ellas de manera activa, las puedes ver y discernir con cuáles quieres interactuar en el momento y cuáles puedes dejar para después.

¿La batería? No la alcancé a matar en una semana. La marca promete 15 días y no tengo cómo no creerles.

Al final, ambos productos son apuestas súper utilitaria y simple, pero con diseño pasable y un excelente precio. Para muchos, esto tendrá mucho más sentido que productos de precio mayor. En mis tiempos estos ofrecimientos eran, por lo general, muy malas experiencias, qué agrado ver que las cosas han cambiado.