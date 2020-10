PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch: todos los juegos gratuitos que estarán del 3 al 4 de octubre

En el inicio del décimo mes del año las consolas de PlayStation 4, Xbox One y las plataformas de PC y Nintendo Switch tienen juegos gratis.

Arrancó el décimo mes del 2020. Gran parte del planeta sigue en confinamiento por la pandemia, y nosotros seguimos jugando. En gran parte gracias a las diferentes consolas de videojuegos, que nos han facilitado el tedioso proceso de estar encerrados. Para este mes, además de las conocidas aperturas de PlayStation 4, Xbox One y PC, hay una novedad. Se trata de Nintendo, que después de varias semanas, añadió otro juego gratuito aparte de Jump Rope Challenge.

Nintendo Switch

Se trata del maravilloso Super Mario Bros. 35. Este videojuego nos lleva al clásico desarrollo de

Nintendo y está disponible solo para los suscriptores de Nintendo Switch Online. La diferencia de este videojuego con el clásico de mediados de los 80, es que es mucho más interactivo. Vemos como en las pantallas laterales hay otros 34 usuarios jugando. Entonces a medida que realizamos opciones, vamos enviando obstáculos a dichos usuarios. Jump Rope Challenge, sigue estando de manera gratuita este fin de semana.

PlayStation 4

En el caso de la consola de Sony, hay un videojuego que resalta del resto. No por su calidad, sino por que es novedad para este fin de semana. Se trata de Genshin Impact. Este videojuego de fantasía con impresionantes criaturas está también disponible para Android, iOS y PC.

Además también volvemos a contar con Street Fighter V y PUBG, bajo las suscripciones de PS Plus y Life is Strange 2 – Episode 1.

Xbox One

La consola de Microsoft repite con los videojuegos Life is Strange 2 – Episode 1 y The Book of Unwritten Tales 2. Para este último necesitarás la suscripción de Games With Gold. Dentro de esta misma suscripción tendrás acceso gratuito para jugar Sphinx y la Maldita Momia y Slayaway Camp.

Juegos para PC

En el caso de los juegos para PC, como siempre, tiene mucha variedad para ofrecer en cuanto a juegos gratuitos. Alrededor de 70 juegos disponibles si juntamos todas las plataformas que ofrecen estos servicios. Para resaltar está el demo del divertido World Soccer Striker '91.

Fuente: Área Jugones.