PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch: no te pierdas los juegos gratis del 23 al 25 de octubre

Cada fin de semana las diferentes consolas tienen una variedad de juegos gratis para que sus usuarios prueben. Aprovecha los del final de octubre.

Ya se acerca el final del décimo mes del año y como de costumbre PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch ofrecen diferentes opciones de juegos gratis en las consolas. Algunos necesitan que los usuarios estén adscritos a las suscripciones. Mientras que otros con simplemente tener la consola registrada basta. Así que aprovecha estos videojuegos sin pagar un solo peso, sobre el final de octubre.

En la variedad de videojuegos que se presentarán a continuación hay pruebas limitadas. Es decir que solo estarán disponibles por este fin de semana. Mientras que hay otras que podrás guardar en su consola de forma permanente. En algunos casos de Xbox One será obligatorio que cuentes con el Game Pass Ultimate o el Live With Gold. Y en PlayStation 4 con el PS Plus.

Juegos gratis en Xbox One

Si cuentas con el Game Pass o el Live With Gold puedes reclamar estas opciones: Slayaway Camp: Butcher’s Cut; Maid of Sker y UFC 4. Mención especial para Costume Quest lo podrás obtener de manera permanente si lo solicitas antes del 29 de octubre en Epic Game Store. Si quieres jugar Destroy All Humans, lo puedes probar gratis hasta el 25 de octubre, según reseña IGN.

PlayStation 4

La consola de Sony tiene disponible Fallout 76 (también está para PC y Xbox One) hasta el 26 de octubre. Además están Vampyr; Need for Speed: Payback y Massira.

Nintendo Switch

Una nueva semana deja disponible, nuevamente, Jump Rope Challenge. Sin embargo hay novedades. Este fin de semana están disponibles las descargas gratuitas de Rogue Company y World of Tanks Blitz.

¡Bonus!

Un bono adicional, a modo de dato para que lo tomen en cuenta. Este fin de semana podrán tener como parte de los juegos gratis, una prueba de F1 2020. Estará hasta el 26 de octubre en Steam.

Así que si te aburres este fin de semana en realidad es por propia voluntad. Aprovecha estas opciones de las diferentes consolas a nivel mundial.