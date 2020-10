Power Rangers Battle for the Grid: 5 razones para jugar este título en 2020

Power Rangers Battle for the Grid llega de nuevo a nosotros con su versión de coleccionistas y aquí te decimos por qué es que deberías jugarlo.

Con el estreno de Power Rangers Battle for the Grid Collector’s Edition, regresamos a este juego de peleas este año y nos dimos cuenta que se sigue manteniendo bastante fuerte en muchas cosas. Así que nos dimos a la tarea de darte 5 razones por las que deberías jugar este título en pleno 2020.

Por la nostalgia

Obviamente esta es una de las razones principales para comprar este título y no es para menos, pues cuentas con personajes, ataques y escenarios que pertenecen a distintas series de los Power Rangers. Así que podrás jugar con los Rangers originales mientras Zordon observa todo desde el fondo.

Para competir

A pesar de que no se habla mucho sobre la escena competitiva de este título, este ha evolucionado mucho desde su lanzamiento original, logrando llegar incluso a sentirse muy balanceado y con acción completamente frenética. Es realmente bueno tanto en offline como en online.

Gran soundtrack

Gracias a que estamos frente a un crossover en donde podemos ver a distintos Rangers de otras épocas y series, es obvio que podamos escuchar algunas versiones nuevas de algunos clásicos. Aunque realmente de lo que hablamos aquí de la canción principal, la cual te hará cantar sin duda alguna.

Puedes usar a los villanos

Casi siempre que hemos visto juegos de los Power Rangers estamos con ellos, luchando contra el mal. Pero el hecho de poder elegir a los villanos para variar las cosas, es algo que se siente realmente increíble, además de que le da una gran variedad a la plantilla del juego.

Es fácil de aprender

A diferencia de muchos otros juegos de pelea de hoy en día, Battle for the Grid logra crear un juego muy completo con controles relativamente sencillos. Es decir que no tendrás que aprender mecánicas muy raras o complejas para poder comenzar a disfrutar de este título. Solamente es cuestión de comenzar a jugar y pronto estarás haciendo combos reales.