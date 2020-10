POCO X3 NFC review: por POCO no es gama alta [FW Labs]

Es increíble que el POCO X3 NFC sea de gama media, pero así es y aquí te contaremos de todo lo que puede hacer, y créeme, es impresionante.

Por fin teneos en nuestras manos al POCO X3 NFC y sinceramente, tenemos muchas cosas de la cuales hablar, ya que estamos frente a uno de los mejores equipos de gama media que están disponibles actualmente.

Especificaciones

Estas son las especificaciones del POCO X3 NFC:

Dimensiones: 165.3 x 76.8 x 9.4 mm

Peso: 215 g

Pantalla: 6.67 pulgadas, IPS LCD, 120Hz con HDR10 y Gorilla Glass 5

Resolución 1080 x 2400 pixeles

Sistema operativo: Android 10, MIUI 12

Procesador: Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G

Cámara principal: cuatro cámaras de 64 MP (wide), 13 MP (ultrawide), 2 MP (macro) y 2 MP (profundidad).

Cámara de selfies: 20 MP (wide).

Batería: Li-Po 5,160 mAh con carga rápida de 33 W.

Diseño

Desde la primera vez que pones tus ojos en este equipo, te puedes dar cuenta que le pusieron mucha atención al detalle, pues las líneas de este se ven modernas y elegantes a la vez, por lo que tanto un gamer como un empresario (o un gamer empresario) podría llevarlo consigo y verse bien.

Las cámaras en el equipo se ven futuristas y le dan un toque muy especial a este, además de que no es muy pesado y puedes usarlo sin problemas durante largos periodos de tiempo.

POCO X3 NFC review

Pero si algo resalta por su gran calidad es el acabado, pues cuenta con un brillo muy bonito que lo hace aún más llamativo a la vista.

Rendimiento

Siendo que el POCO X3 NFC es un equipo enfocado en gaming, este equipo es realmente muy bueno para usar tanto con aplicaciones exigentes o aquellas de uso común. Tanto así que es perfectamente capaz de correr Call of Duty Mobile con visuales altos, pero eso no es todo, sino que también puede correr el juego más demandante actualmente gratuito: Genshin Impact.

Si, se pueda tardar un poco en instalar las actualizaciones, pero esto es más por el hecho de que esta es muy pesada, pero el juego en sí se ve muy bien y se maneja aún mejor, ofreciendo una experiencia de juego muy buena, incluso si el juego es en línea.

Call of Duty por su parte se ve extremadamente bien y no noté ningún problema a la hora de jugar. De hecho, tuve algunas de mis mejores partidas gracias a lo responsivo y rápido que es este equipo. Obviamente, Among Us corre perfectamente aquí.

POCO X3 NFC review

Como llega a pasar, si juegas usando la funda de protectora de este equipo, puedes esperar a que se caliente después de un rato de estar jugando, aún así este no se calienta al grado de ser incómodo.

En cuanto a los videos y la calidad de estos, este equipo es muy bueno para crear contenido para lo que quieras, ya sea fotografías y videos cortos en redes sociales o incluso grabar gameplay de lo que estás jugando.

Este cuenta con muchísimas opciones de video, ya sea un estabilizador de video sorprendente y hasta una opción de clonar a alguien dentro de un video. No hay manera de no emocionarse por todo esto, incluso aquellos que quieran grabar cortometrajes o largometrajes, tienen la opción de añadir una línea de cine, lo que la da un detalle mucho más especial al material.

Fotografías

En este apartado también brilla mucho el POCO X3 NFC, pues cuenta con cámaras realmente poderosas que te pueden dar una imagen muy clara tanto en exteriores como en interiores, incluso con poca iluminación.

Este equipo ofrece fotografías macro de alta calidad y selfies que te van a enamorar. En lo personal no soy mucho de estarme tomado fotos para mis redes sociales, pero en esta ocasión no podía dejar de tomar fotografías probando todos los filtros y opciones con las que cuenta.

En lo personal, creo que el filtro de Cyberpunk es el más interesante, pues da la posibilidad de tomar grandes sesiones de fotos para tecnología, cosplayers o incluso fotos de producto.

Para fotografías en exteriores este también es el perfecto compañero, ya que logra tomar fotografías excepcionales con un buen uso de la luz natural, y mejor aún si se usa la opción, pero no te preocupes, pues en automático cumple perfectamente su cometido.

Realmente creo que aunque no seas gamer, si quieres buenas fotografías este es el equipo para ti.

Conclusiones

Si bien este equipo está pensado para el gaming, es recomendable para todas las personas. Ya sea que quieran crear contenido para redes sociales, capturar momentos especiales tanto en fotografía como en video o incluso para grabar videos de manera profesional, el POCO X3 NFC es sin duda uno de los mejores equipos que te puedes encontrar actualmente, todo gracias a su gran tecnología y a su bajo precio.