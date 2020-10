La NASA encontró montañas de hielo en Plutón, parecidas a las de la Tierra, pero creadas con un proceso totalmente diferente

Estas montañas de hielo están ubicadas en los casquetes polares de Plutón y fueron apreciadas con la sonda espacial New Horizons.

¿Cómo un paisaje muy similar puede ser formado a través de un proceso totalmente diferente?. Es lo que se preguntan los científicos que admiran las montañas de hielo en los casquetes polares de Plutón. Este paisaje observado gracias a la sonda espacial New Horizons es similar a los que tenemos en la Tierra. Sin Embargo ambos procesos están sometidos a condiciones opuestas.

Explican los científicos, a través del portal de la NASA que el sobrevuelo de New Horizons reveló que las montañas de Plutón están cubiertas por una capa de hielo de metano. Entonces esto genera depósitos brillantes como las cadenas montañosas que tenemos en la Tierra. Es decir como una montaña cubierta de nieve en nuestro planeta.

En la Tierra este fenómeno se da gracias a unas condiciones climáticas y niveles de temperatura en específico. Pero, y aquí es donde los científicos se sorprenden, esas condiciones de la atmósfera no existen en Plutón. ¿Cómo es posible que haya una montaña idéntica, cubierta de hielo, sí en lugar de frío, hay calor?

La atmósfera de Plutón

Para que todos logremos entender como se puede generar este fenómeno, la NASA explica lo que ocurre en cada atmósfera. Es una clase que la agencia espacial basa en teorías. No hay certeza y ellos también están confundidos. No tanto como nosotros que no somos expertos exploradores de la astrofísica y el espacio. Pero si tienen dudas sobre lo que ocurre en Plutón.

"Es particularmente notable ver que dos paisajes muy similares en la Tierra y Plutón pueden ser creados por dos procesos muy diferentes", dijo Tanguy Bertrand, autor principal del artículo.

En la Tierra a mayor altitud la temperatura va disminuyendo. Este enfriamiento está inducido por la expansión del aire. Entonces ocurre el proceso de condensación y precipitación, que en las zonas montañosas es más propenso a soportar temperaturas bajas. Pero en Plutón ocurre lo contrario. Por la presencia de metano que absorbe la radiación solar. Mientras más se sube más cálido se torna el ambiente.

"La atmósfera (de Plutón) es demasiado delgada para afectar las temperaturas de la superficie, que permanecen constantes. Y a diferencia de los vientos ascendentes de la Tierra, en Plutón dominan los vientos que viajan por las laderas de las montañas", explicaron.