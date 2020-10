PlayStation Plus: tres juegos gratuitos llegarán para PS4 y PS5 en noviembre 2020

Dos juegos para PS4 y uno para PS5 llegarán de manera gratuita para los usuarios de PlayStation Plus en noviembre de este mismo año.

Los usuarios de PlayStation Plus podrán disfrutar de muchos juegos muy interesantes que llegarán en noviembre, pero cabe mencionar que es importante tener un PS5 para sacar e mayor provecho a las ofertas de este mes.

Los tres juegos gratuitos de PS Plus

Para noviembre tenemos tres juegos gratuitos, dos que los usuarios de PS4 podrán disfrutar y uno adicional para aquellos que tengan un PS5. Los títulos son los siguientes:

Middle Earth: Shadow of War

Hollow Knight: Voidheart Edition

Bugsnax (Exclusivo de PS5)

Los dos primeros juegos estarán disponibles el 3 de noviembre, mientras que Bugsnax para PS5 estará disponible el 12 de noviembre para Japón, Canada, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, para el resto del mundo será a partir del 19 de noviembre. Así que si tienes pensado adquirir un PS5 este mismo mes, ya tienes un exclusivo con cuál estrenar la consola, pero las cosas no terminar aquí.

Esta promoción no aplica para la versión de PS4 de Bugsnax, ten eso en mente.

Pero espera, hay más

Este mes también se lanzara el servicio de PlayStation Plus Collection, el cual no tendrá un costo adicional para los usuarios de PS Plus y este incluirá muchos juegos de PlayStation 4 para que puedes jugar en tu nueva PS5.

Los títulos que estarán disponibles son los siguientes.

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Esto estará disponible también el 12 de noviembre para Japón, Canada, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Para el resto del mundo estará disponible a partir del 19 de noviembre.