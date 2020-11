PlayStation: descuentos en juegos de terror por Halloween

Si quieres tener los mejores juegos de terror en PlayStation 4 antes de que llegué la nueva consola, aquí tienes unos buenos descuentos de Halloween.

Ya estamos en Halloween y en PlayStation lo saben, por eso es que decidieron poner en descuento algunos juegos muy interesantes en donde la temática nos muestra demonios, espíritus, zombies y cosas similares.

Days Gone – 50%

Este juego de zombies te hará buscar la manera de sobrevivir en un Estados Unidos desolado mientras montas a tu moto. No es el mejor juego en la consola, pero sí vale la pena jugarlo y más ahora que se encuentra a mitad de precio.

Devil May Cry 5 (with Red Orbs) – 20%

Nada mejor para festejar Halloween que pelear contra demonios en oleadas incontables con grandes habilidades y ataques vistosos. Así es Devil May Cry 5, el más reciente título de la saga y uno de los favoritos de los fans de Dante y compañía. Tal vez el descuento no sea muy vistoso pero vale completamente la pena.

DOOM Eternal – 50%

Siguiendo por el tema de matar demonios con tus propias manos, tenemos a este excelente título de Bethesda en el que tomaremos el control de uno de los asesinos de demonios más rudos de todos los videojuegos y nos abriremos paso entre las filas del infierno a base de disparos. Es una joya como pocas.

MediEvil – 50%

Este juego se estrenó originalmente en el año de 1998 y el año pasado se estrenó este remake del juego que nos hace revivir las aventuras del mismísimo Sir Daniel Fortesque, quien deberá luchar en contra de las fuerzas del mal para que su leyenda sea verdadera. Es un juegazo en todo el sentido de la palabra, así que no te lo puedes perder.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – 70%

Otro juego más en donde deberemos tomar el papel de un cazador de fenómenos sobrenaturales y extrañas criaturas, aunque Gerald of Rivia no siempre es conocido por asesinar a todas la criaturas, pues muchas veces los verdaderos monstruos son los humanos que se quieren deshacer de estas. Si no lo has jugado, corre a hacerlo antes de que se estrene Cyberpunk 2077.