PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch: estos son los juegos gratis que estarán disponibles del 9 al 11 de octubre

El PlayStation 4, el Xbox One y hasta el Nintendo Switch tienen juegos gratis este fin de semana que debes aprovechar lo antes posible.

No importa si tienes una consola Nintendo Switch, PlayStation 4 o Xbox One, aquí te presentamos los juegos e encuentran disponibles de manera gratuita desde el 9 al 11 de octubre.

PlayStation 4

La consola de Sony tiene dos juegos nuevos que se añaden a su catálogo de títulos gratis para usuarios de PS Plus:

Need for Speed: Payback

Vampyr

El primero será de lo mejor para aquellos que amen los juegos de carreras y el segundo es una experiencia única de terror con una gran narrativa.

Nintendo Switch

La Gran N no siempre tiene juegos gratuitos que puedas aprovechar de manera constante, pero actualmente tiene dos títulos muy interesantes:

Jump Rope Challenge

Super Mario Bros. 35

El primero es gratuito para absolutamente todos quienes lo quieran bajar y ejercitarse, mientras que el segundo está disponible para aquellos que cuentan con una suscripción Nintendo Switch Online.

Xbox One

Por último tenemos a la consola de Microsoft, la cual cuenta con muchos más juegos que las anteriores:

Saints Row IV: Re-Elected

Blasphemous

Asseto Corsa Competizione

Slayaway Camp Burcher’s Cut

Sphinx and the Cursed Mummy

The Book of Unwritten Tales 2

Tanto Saints Row IV: Re-Elected como Blasphemous y Asseto Corsa Competizione pertencen a los Días de juegos gratis, por lo que estarán disponibles de manera gratuita hasta el 11 de octubre, y si decides comprarlos durante este periodo de tiempo, los encontrarás con descuento.

Por otro lado, los títulos Asseto Corsa Competizione, Slayaway Camp Burcher’s Cut, Sphinx and the Cursed Mummy y The Book of Unwritten Tales 2 son parte de los juegos que se regalan como parte del programa Games With Gold.

PC

Para terminar tenemos aquí un último juego que se está regalando por parte de la Epic Store: ABZU. Este dejará de ser gratuito el 15 de octubre, así que aprovecha mientras puedas aú obtener este interesante título de exploración.