PlayStation 4: estos cinco títulos de terror te podrán los pelos de punta y tienen 50% de descuento

El PlayStation 4 tiene aún mucha vida dentro de si y muestra de ello son las ofertas que puedes encontrar en estos momentos grandes juegos de terror, aquí te presentamos 5 de ellos.

Days Gone – 50%

Toma tu motocicleta y embárcate en una aventura por unos Estados Unidos infestado de zombies mientras intentas sobrevivir con todo lo que tengas a la mano. Esta experiencia tal vez no sea la mejor que hay en la consola de Sony pero realmente vale la pena.

Death Stranding – 50%

El trabajo más reciente de Hideo Kojima nos presenta a una humanidad al borde de la extinción, la cual también ha perdido toda forma de comunicación. Es el deber de Sam enfrentarse a figuras fantasmales y terroristas en su aventura por volver a conectar lo que alguna vez fue Estados Unidos. Un muy buen juego y muy recomendable.

DOOM Eternal – 50%

La nueva entrega de DOOM se encuentra justamente a mitad de precio en estos momentos y no hay mejor momento para matar demonios que en estas fechas. Aquí no hay pierde, este es uno de los mejores juegos de la generación actual y vale la pena que lo consigas, no lo dejes pasar.

Diablo III: Eternal Collection – 67%

Si lo tuyo es jugar con amigos y derrotar a las fuerzas del infierno junto a ellos, entonces este es el título para ti, pues aquí podrás encontrar una aventura épica llena de magia, demonios, espadas y una historia muy buena. De verdad que vale muchísimo la pena.

RACCOON CITY EDITION – 50%

Literalmente así se llama pero esta es una colección de los juegos más recientes de Resident Evil, tanto el remake de la segunda y la tercera entrega se encuentran aquí, además de contar también con Resident Evil Resistance. Así que si estabas pensando en comprar un juego de esta saga, pues es mejor comprar tres de una vez.