NASA: este martes la misión OSIRIS REx intentará guardar las muestras que tomó de Bennu

En principio era una parte de la misión que estaba planificada para el 2 de noviembre. Sin embargo por diferentes circunstancias se tuvo que adelantar. La sonda espacial OSIRIS REx de la NASA tomó mucho más de las muestras del asteroide Bennu. Entonces existen algunas fugas y tendrán que asegurar todo lo recolectado.

Informaron desde el mismo portal de la agencia espacial que dos días después de la ejecución de Touch & Go, recibieron imágenes de lo que se había recolectado. Fue allí cuando notaron que la cabeza recolectora rebozaba de material recogido en Bennu.

En consecuencia, al sobrepasar los 60 gramos que pretendían colectar, parte del material se está escapando. Algo que los científicos quieren evitar. Se trata de muestras inéditas que se están perdiendo. El objetivo es entonces adelantar el proceso de asegurar las muestras.

"La abundancia de material que recolectamos de Bennu hizo posible acelerar nuestra decisión de estiba. El equipo ahora está trabajando las veinticuatro horas del día para acelerar la línea de tiempo, para que podamos proteger la mayor cantidad posible de este material para su regreso a la Tierra", dijo Dante Lauretta, investigador principal de OSIRIS REx.

Tomorrow, the OSIRIS-REx mission will begin the process to stow its abundant sample of asteroid Bennu. It’s a few days earlier than originally anticipated, but the team is working hard to make sure we get every bit of Bennu we possibly can. More details: https://t.co/b7Wnoz219q pic.twitter.com/PXIlkZhnzi

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 26, 2020