Astronomía: propuesta de Nokia a la NASA para fabricar una red LTE / 4G ¿en la Luna?

La NASA detalló informes de aproximadamente 15 empresas que quieren desarrollar proyectos con la agencia espacial. Entre ellas está Nokia.

"Es que me quedé sin señal", "no me llegó tu mensaje"… Ni que seas un astronauta en la Luna, vas a poder usar esta excusa. La NASA recibió la propuesta de Nokia que pretende desarrollar tecnología telefónica en el espacio. La información fue revelada por el mismo portal de la agencia espacial que publicó alrededor de 15 empresas que enviaron solicitudes de proyectos que quieren ejecutar con la organización que explora el espacio.

Se trata de la quinta competitiva de Tipping Point de la NASA. La agencia espacial destinará 370 millones de dólares a diferentes empresas. Todas tienen la intención de desarrollar tecnologías, cada una en su campo, fuera de nuestra atmósfera.

El proyecto que propuso ejecutar Nokia todavía no ha sido aprobado. Sin embargo es la única compañía que desarrolla servicios telefónicos dentro de los postulados. Después aparecen nombres conocidos para la NASA como Space X, Eta Space (propulsores criogénicos) y otras.

La propuesta de Nokia para la NASA

"Inspirada en la tecnología terrestre, Nokia propone implementar el primer sistema de comunicaciones LTE / 4G en el espacio. El sistema podría admitir comunicaciones de la superficie lunar a mayores distancias. Además de mayores velocidades y proporcionar más confiabilidad que los estándares actuales", escribieron en el portal de la NASA.

Resta esperar que el proyecto sea aprobado y que se pongan manos a la obra entre la telefónica y la NASA. Ya existen redes en la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, esta que ofrece Nokia pretende abarcar más territorio espacial. Y finalmente mejorar los niveles de conectividad.