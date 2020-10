Nintendo Switch: No More Heroes 1 y 2 ya se encuentran disponibles en la eShop

Los dos primeros juegos de No More Heroes ya se encuentran disponibles en la tienda en línea del Nintendo Switch. Entérate de todo aquí.

Gracias al Nintendo Direct Mini del día de hoy pudimos enterarnos de muchas cosas muy interesantes que llegan para la consola híbrida. Una de esas cosas fue un nuevo avance del esperado No More Heroes 3 y un par de noticias que harán felices a algunos fanáticos de la serie.

¡Las precuela ya están disponibles!

Junto con el nuevo tráiler de No More Heroes 3 se dio a conocer que el día de hoy estarían disponibles los dos primeros juegos de la franquicia de manera digital. Y lo mejor de todo es que ambos juegos ya se encuentran disponibles en este mismo momento en la eShop, pero eso no es todo.

Gracias a que se acaban de estrenar y para motivar a los jugadores a comprarlos, ambos títulos se encuentran con un 10% de descuento, por lo que podrás conseguirlos mucho más baratos que a futuro.

Este descuentos del 10% se encontrará disponible por 17 días más, así que tienes tiempo para poder obtenerlos en un precio más bajo. Por cierto, si quieres ver el avance nuevo de No More Heroes 3, aquí te lo dejamos, además cabe mencionar que se habla sobre su fecha de estreno.

Como podemos ver, No More Heroes 3 no se estrenará este año, sino que será el 2021, pero no hay ni mes ni día oficiales aún. Básicamente solamente nos queda esperar mucha más información sobre esto.

Sin duda es una gran día para ser un gamer, pues entre las noticias de este lanzamiento y los demás lanzamientos de terceros de parte de Nintendo, no podemos estar más felices por este nuevo Partner Showcase.

Recuerda que un skin para el Mii Swordfighter de Travis Touchdown se encuentra ya disponible para Super Smash Bros Ultimate. Este lo puedes conseguir en la eShop también y se debe comprar por separado al segundo Fighters Pass.