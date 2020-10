Nintendo Switch: todos estos juegos de Nintendo Wii están disponibles en la consola híbrida

Si quieres revivir la gloria de los juegos de la consola Nintendo Wii pero en tu Switch, aquí te decimos cuáles juegos están disponibles para la híbrida.

Consola Nintendo Wii nos trajo grandes momentos de felicidad con juegos realmente muy buenos, pero también marcó la llegada de muchos juegos basura con el mínimo de calidad para ser considerados juegos.

Afortunadamente los que veremos en la lista a continuación si son muy buenos juegos que puedes conseguir en tu Nintendo Switch.

Guilty Gear XX Accent Core

Este juego lo puedes encontrar en el Nintendo Switch con el nombre de Guilty Gear XX Accent Core Plus R. Si, es larguísimo el nombre pero no por eso es menos interesante, pues este es un gran título de peleas que te mantendrá pegado a tu asiento por horas.

Es buenísimo para las retas entre amigos y para romper amistades también.

Just Dance

Aquí vamos a englobar 4 títulos en uno solo, pues desde el 2017 hasta el 2020, todas las versiones de Just Dance más nuevas también se han estrenado en el Nintendo Switch. Así que puedes conseguir el Just Dance 2017, 2018, 2019 y 2020.

Lamentablemente el Just Dace 2021 ya no saldrá para el Wii, así que ahora sí, oficialmente, la consola está muerta.

LEGO Harry Potter

Tanto el LEGO Harry Potter Years 1-4 como el LEGO Harry Potter: Years 5-7 están disponibles en la Nintendo Switch en una recopilación llamada LEGO Harry Potter Collection. Así que si amas esta serie y quieres revivir las aventuras de Harry y sus amigos en forma de LEGO, entonces solo debes conseguir este juego.

Okami

Este legendario juego de Capcom llegó a la consola Nintendo Switch y mucho mejor que nunca, pues todo ha mejorado desde la vez en que lo vimos en la Nintendo Wii.

Hay quienes comparan a este juego con Zelda gracias a sus mecánicas, pero nunca se hace con malas intenciones, al contrario, no hay persona que lo haya jugado y que no se haya enamorado de este título.

Shakedown: Hawaii

Un juego muy al estilo de los Grand Theft Auto originales se encuentra disponible en NIntendo Switch. Aunque no fue exclusivo de Wii, si marcó a muchos jugadores quienes pensaban que no podía haber juegos violentos o con temáticas subidas de tono en la consola que nos trajo Wii Fit.

Si buscas algo diferente y muy divertido, entonces este es el juego para ti.

Super Mario Galaxy

Por último tenemos al tercer juego que viene incluido en la recopilación de Super Mario 3d All-Stars.

Esta entrega se volvió un clásico instantáneo por absolutamente todas las buenas razones: se maneja increíble, se ve asombroso y el soundtrack te quitará el aliento. Es imperdible, y si no lo jugaste en el Wii, no pierdas el tiempo y adquiere este paquete, en serio no te lo puedes peder.