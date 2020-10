Nintendo Switch: Control y Hitman 3 llegan a la consola por medio de a nube

Se anunció de manera oficial que dos títulos que no pensábamos que podrían llegar a la Nintendo Switch llegarán por medio de la nube.

Por medio del Nintendo Direct Mini del día de hoy enfocado en juegos de partners, nos pudimos enterar de unas cuantas cosas muy interesantes, sobre todo si hablamos de dos títulos muy pesados que ni siquiera pensamos que llegarían a la consola: Control y Hitman 3.

Se jugarán por medio de la nube

Tanto Control como Hitman 3 llegarán a la tienda de Nintendo como parte de un servicio de gaming desde la nube. Esto quiere decir que no se tendrían que instalar en absoluto, pero que requieres de una conexión a Internet que pueda permitir el streaming de este juego directamente a tu consola Switch.

Esto es lo que dice el texto en ambos tráilers de presentación.

“Este título utiliza tecnología de retransmisión en la nube y necesitas una conexión a internet estable y constante para jugar. Por medio de una aplicación de inicio gratuita se requiere probar el juego durante un periodo de tiempo limitado antes de comprar el pase de acceso. Para utilizar los servicios en línea debes crear una cuenta de Nintendo y aceptar el contrato correspondiente. Se aplica la política de Privacidad de la cuenta Nintendo. Algunos servicios en linea podrían no estar disponibles en todos los países.”

Eso quiere decir que si tu internet no es de alta velocidad o tiende a desconectarse constantemente, es probable que no se te permita descargar el juego. De hecho, se supone que Control Ultimate Edition Cloud Version ya se encuentra disponible para Nintendo Switch en estos momentos, pero no se puede encontrar de ninguna manera en la tienda digital de México.

Así que es muy probable que, gracias a las conexiones de los países de Latinoamérica, estos títulos no se encuentren disponibles en esta región en absoluto. Tendremos que esperar a ver si se dice algo en especial para esta región en un futuro.