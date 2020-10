Nintendo Switch: Apex Legends se atrasa hasta el 2021

Apex Legends no llegará este año a la consola Nintendo Switch, así que si quieres saber todos los detalles de esto, continúa leyendo.

Los usuarios de Nintendo Switch ya estábamos esperando con ansias a Apex Legends, pues se decía que este llegaría a la consola híbrida al mismo tiempo que la versión de Steam. Pero no es el caso y ahora no solamente se atrasó el juego, sino que no lo veremos este año en la Nintendo Switch.

Que dicen que siempre no

Esta noticia puede decepcionar a muchos quienes estaban esperando tener en sus manos este juego tan bueno de parte de EA pero no siempre los sueños se pueden cumplir y no se podrá jugar Apex Legends este año en la consola de Nintendo.

Sin embargo, este sí se estrenará el 4 de noviembre para la plataforma de Steam, así que lo podrás encontrar dentro de poco ahí mismo.

Esto fue lo que dijo el director del juego, Chad Grenier, al respecto.

“Aún estamos trabajando en el port, pero para poder hacer justicia al juego y llevar una experiencia fantástica a los jugadores de Switch, nuestro equipo necesita más tiempo. Este año ha traído nuevos desafíos inesperados, por así decirlo, y no queremos apurar nada."

Aunque en general es algo que puede arruinarle el día a más de uno, también son muy buenas noticias de cierta manera, pues rara vez hemos visto que EA de luz verde a un atraso de un juego y más si es por tanto tiempo. Lo que quiere decir que realmente están buscando lanzar un producto de calidad para esta consola.

Aún no hay fecha de estreno aproximada de este título para la Switch, pero algo es seguro, la espera va a valer la pena, pues si lo tuviéramos el mes que viene, seguramente este hubiera llegado con muchos errores y la gente hubiera tenido una respuesta muy mala ante el juego.

Sinceramente es mucho mejor esperar a tener en nuestras manos algo de mala calidad.

Fuente.