Netflix ya no ofrecerá pruebas de servicio gratuito en Estados Unidos

Todos recordamos con cariño la primera vez que probamos Netflix hace algunos años, pues era toda una experiencia nueva que podías experimentar de primera mano gracias a que no tenías que pagar el primero mes. Pero todo eso está por cambiar pronto.

Netflix dejará de lado una de las cosas que lo ayudaron a hacer grande y llegar a muchos hogares: su prueba gratuita de servicio. Al menos será así en Estados Unidos.

Hoy en día existen tantas plataformas digitales de entretenimiento que es difícil seguirle el paso a todas, pues tenemos desde las conocidas como Prime Video, hasta aquellas que pocos conocen como RedBull TV.

Y justo es por eso que el servicio de streaming buscará la manera de llegar a nuevos mercados sin tener que seguir ofreciendo su prueba gratis en Estados Unidos. Así es como lo dice la misma página de la compañía en español.

“Las pruebas gratis no están disponibles, pero de todos modos puedes suscribirte y aprovechar todo lo que Netflix tiene para ofrecer. No hay contratos, cargos por cancelación ni compromisos. Tienes total libertad para cambiar de plan o cancelar online cuando quieras si decides que Netflix no es para ti.

Como miembro de Netflix, con todos nuestros planes tienes acceso a nuestro catálogo completo de series y películas. Elige un plan adecuado para ti y suscríbete a Netflix.”