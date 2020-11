Netflix: podrás disfrutar series y películas en formato podcast

Parece que en Netflix están ideando una manera en que puedas "ver" tus películas y series favoritas en un formato de podcast.

Netflix parece apuntar por contenido que ninguna otra plataforma de streaming había pensado antes, y eso es el hecho de dejar a las personas escuchar sus series y películas favoritas por medio de un formato tipo podcast y sin necesidad de una pantalla para entenderlo todo.

Una interesante idea

¿Alguna vez te has preguntado cómo es que se escucharía un audiolibro de Stranger Things? Bueno, pues no eres el único que nunca lo ha pensado, pues la pura idea de hacer una serie en un formato narrado es algo que no se escucha siempre.

A pesar de todo lo que podríamos pensar de esto, parece que Netflix realmente está muy interesada en crear una función en donde solamente puedas escuchar sus series y películas a manera de audiolibro. Pero sin la narración adicional.

Pero no te vayas con la idea de que se va a recrear toda la producción audiovisual e implementarla dentro de una historia con un narrador y todo eso, sino que por el momento, esto es mucho más cercano a simplemente hacer que la imagen se deje de mostrar.

Esto sirve para muchas cosas, pues hay quienes dejan Netflix reproduciéndose de fondo mientras hacen otras tareas como trabajar, jugar o limpiar la casa. Lo sé porque yo lo hago.

Así que, justo como la opción sencilla de silenciar el audio de alguna serie o película, podremos apagar el video para que solamente el audio se queda activo y así podamos ahorrar datos y tiempo de vida de nuestras pantallas.

Por el momento esto solamente se encuentra disponible para algunos usuarios y dispositivos escasos, y no se sabe si es que esto se llevará a todo el mundo o solo quedará como una versión de prueba. Aunque si de algo podemos estar seguros es que es una buena idea que seguramente muchos sabremos aprovechar en caso de que esta llegue a nosotros.