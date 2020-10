Netflix: Con esta función puedes programar los estrenos con un año de anticipación

La sección se denomina Worth the Wait, o Vale la pena esperar, y puedes guardar y establecer recordatorios para próximas producciones.

Netflix continúa realizando cambios en su presentación, y entre ellos hay uno especialmente atractivo. Es la inclusión de la función Worth the Wait, o Vale la pena esperar. ¿En qué consiste esta novedad de la plataforma?

Con ella puedes recordar y programar los estrenos hasta con un año de anticipación. Explica The Verge que se ofrece a los usuarios una manera de guardar y establecer la lista de próximas producciones.

Una baja en las suscripciones que enciende las alarmas

De acuerdo con el portal, la compañía sumó 10 millones de suscriptores, pero luego contó con varias bajas. Netflix perdió afiliados por primera vez en 2019, culpándose al aumento en los precios.

Otro de los motivos es que creció la competencia en servicios de streaming.

En todo el planeta, según Axios, Netflix se encuentra al frente de las plataformas de producciones, con 190 millones de usuarios. En el segundo puesto se ubica Amazon Prime, con 150 millones.

Sin embargo, los espacios se han recortado, y el rey tiembla solo de pensar con perder su cetro.

Este año, además, Disney+ se lanzará a la conquista del mercado latinoamericano, por lo que podría aumentar su suscripción vertiginosamente.

Por estas razones, Netflix lanza el Worth the Wait: la lucha es evitar que abandonen la plataforma.

Una nueva pestaña para Netflix

Añade The Verge que el servicio suma una pestaña, denominada Nueva y Popular. En esta sección se agrupan las filas New on Netflix, Coming Soon y el Top 10.

Solo aparecerá en los dispositivos de televisión, y se espera su expansión para abril de 2021.