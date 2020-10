Netflix: Assassin's Creed tendrá una serie live-action como The Witcher

Cuando Netflix anunció que haría una serie inspirada en The Witcher con Henry Cavill como protagonistas muchos tuvimos serias dudas sobre la calidad del producto.

Luego la serie se estrenó y resultó ser algo bastante dentro de los parámetros de Netflix (pero con mucho presupuesto) y un fiasco rotundo para los fanáticos más devotos del videojuego original.

Ahora parece que la fórmula y la experiencia están a punto de volver a repetirse exactamente igual con la franquicia Assassin's Creed.

Luego de un fallido y enterrado intento por las salas de cine Assassin's Creed volverá en forma de serie Live-Action producida para Netflix.

Nadie lo vio venir, pero ahora vivimos un déjà vu permanente que resulta idéntico a lo que sucedió con The Witcher.

Para empezar, el anuncio se hizo a través de las redes sociales de la plataforma, con un teaser de apenas 10 segundos:

Netflix will be developing an Assassin's Creed live-action series. @Ubisofts's Jason Altman and Danielle Kreinik will serve as Executive Producers

