Neon Genesis Evangelion cumple 25 años de su estreno y lo celebra con un Blu-Ray

Todos recordamos cómo internet reventó el año pasado con el estreno en Netflix de toda la saga original de Neon Genesis Evangelion.

Se trata pues de uno de los animes más determinantes para la cultura popular y la animación japonesa de los últimos tiempos.

Su resurrección en Netflix y su impacto en nuevas generaciones sólo reafirmó la trascendencia de esta historia.

Fue un 4 de octubre de 1995 cuando la gente de Gainax y Tatsunoko Production estrenó a través del canal TV Tokyo el primer episodio de este anime, compuesto originalmente por sólo 26 capítulos.

Aunque la mitología, universo y producciones en torno a esta franquicia, como ya sabemos, se ha extendido de todas las formas imaginables desde entonces.

Es así como hoy se cumple exactamente el 25 aniversario de Neon Genesis Evangelion. Para caer en cuenta de que en América faltaba un producto esencial en torno al anime original: un Blu-Ray.

La compañía GKIDS Films acaba de dar un anuncio especial con motivo de los 25 años de este anime. Revelando que ellos serán los encargados de lanzar la saga original en formato físico:

GKIDS is proud to announce the acquisition of the North American home video and theatrical rights to NEON GENESIS EVANGELION.

Properties included:

▸ NEON GENESIS EVANGELION (26 ep. TV series)

▸ EVANGELION: DEATH (TRUE)²

▸ THE END OF EVANGELION

💥 https://t.co/UIGOqPj420 pic.twitter.com/6l8zMfAp49

— GKIDS Films (@GKIDSfilms) October 3, 2020